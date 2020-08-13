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В США не исключают санкций против Беларуси из-за событий в стране

13 августа, 06:28

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

США намерены сотрудничать с ЕС в выработке реакции на события в Беларуси

Госсекретарь США Майкл Помпео не исключает введение санкций и приостановку поставок нефти Беларуси в связи с событиями в этой стране.

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Об этом сообщает Госдепартамент.

"Что мы должны сделать не только в одностороннем, но и многостороннем плане, чтобы добиться хороших результатов для белорусских граждан, обернется ли это санкциями или решением по поставкам? Все это предстоит еще определить", – заметил он. По его словам, необходимо посмотреть, как будет развиваться ситуация в Беларуси"в ближайшем будущем".

Помпео также отметил, что США намерены сотрудничать с ЕС в выработке реакции на события в Белоруссии. "Нам придется работать над этим", — сказал он.

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"Мы были невероятно обеспокоены выборами и глубоко разочарованы тем, что голосование не было свободным и справедливым. Мы наблюдали подобное поведение и раньше, сожалеем, что так оно и произошло. Наблюдалось насилие и последствия того, как неподобающе обращались с мирными протестующими. Мы не определились с подходящим ответом. Мы будем работать с нашими европейскими друзьями, теми, кто в равной степени обеспокоен произошедшим", – резюмировал он.

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Напомним, что четвертая протестная ночь в Беларуси подошла к концу.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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США протесты Беларусь санкции

Источник: ТАСС

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