В США не исключают санкций против Беларуси из-за событий в стране

Госсекретарь США Майкл Помпео не исключает введение санкций и приостановку поставок нефти Беларуси в связи с событиями в этой стране.
Об этом сообщает Госдепартамент.
"Что мы должны сделать не только в одностороннем, но и многостороннем плане, чтобы добиться хороших результатов для белорусских граждан, обернется ли это санкциями или решением по поставкам? Все это предстоит еще определить", – заметил он. По его словам, необходимо посмотреть, как будет развиваться ситуация в Беларуси"в ближайшем будущем".
Помпео также отметил, что США намерены сотрудничать с ЕС в выработке реакции на события в Белоруссии. "Нам придется работать над этим", — сказал он.
"Мы были невероятно обеспокоены выборами и глубоко разочарованы тем, что голосование не было свободным и справедливым. Мы наблюдали подобное поведение и раньше, сожалеем, что так оно и произошло. Наблюдалось насилие и последствия того, как неподобающе обращались с мирными протестующими. Мы не определились с подходящим ответом. Мы будем работать с нашими европейскими друзьями, теми, кто в равной степени обеспокоен произошедшим", – резюмировал он.
Напомним, что четвертая протестная ночь в Беларуси подошла к концу.
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