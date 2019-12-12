Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,6
26,14

В США не приняли решения по "адским" санкциям против России

12 декабря, 02:53

Изначально рассмотрение законопроекта было намечено на среду

Конгресс США

Конгресс США / Фото: Facebook

Члены комитета по иностранным делам Сената Конгресса США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.

Речь идет о документе "Защита безопасности Америки от агрессии Кремля" (DASKA), который в прессе США стали называть "санкционным пакетом из ада".

Изначально рассмотрение законопроекта было намечено на среду. Однако один из его авторов, сенатор-республиканец Линдси Грэм, был занят на заседании в другом комитете. Глава комитета по иностранным делам Джим Риш пояснил, что готов вернуться к рассмотрению DASKA на следующей неделе. Однако ряд помощников сенаторов заявили, что, возможно, голосование пройдет уже в следующем году, так как нет гарантий, что это действительно удастся сделать на следующей неделе: в скором времени Сенат приостановит работу на рождественские праздники, и на DASKA просто может не хватить времени.

Реклама

Законопроект разработан Грэмом совместно с сенатором Кори Гарднером и при поддержке демократов Боба Менендеса, Бена Кардина. Он был представлен в комитете впервые 13 февраля 2019 года. Этот законопроект предусматривает введение дополнительных санкций против России.

В тренде
В туалет с шестью телохранителями: Путин в Париже попал в курьезную ситуацию (видео)
Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Согласно сайту Сената, в документ с момента его внесения на рассмотрение в феврале 2019 года не вносились поправки. Поэтому, в частности, в нем говорится, что "Российская Федерация должна освободить украинских моряков", которые были задержаны в прошлом году в Керченском проливе, но ранее в этом году уже были отпущены на свободу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

санкции против России Конгресс США Линдси Грэм санкции из ада

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США задержали в Оманском заливе судно с иранским оружием
США задержали в Оманском заливе судно с иранским оружиемСША
Путин не победил: западная пресса о
Путин не победил: западная пресса о "нормандской встрече"Украина
Свадьба с трагическим финалом растрогала США
Свадьба с трагическим финалом растрогала СШАFun
Разработанные в России мобильные приложения представляют потенциальную угрозу – ФБР
Разработанные в России мобильные приложения представляют потенциальную угрозу – ФБРСША
США о
США о "нормандской встрече": в Америке понимают, что Украине трудноПолитика
Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона по России раскалывают Альянс
Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона по России раскалывают АльянсЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...