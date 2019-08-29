В США не собираются остро реагировать на пуски ракет в Северной Корее

Мы хотим применять взвешенный подход и убедиться, что не закрываем двери для дипломатии, - заявили в Пентагоне

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Соединенные Штаты Америки не будут остро реагировать на пуски ракет меньшей дальности с территории КНДР. Об этом заявил в министр обороны США Марк Эспер.

"Безусловно, мы обеспокоены их испытаниями ракет меньшей дальности (до 1000 км. – Ред). Мы хотим понять, что они делают и зачем они это делают. Но с другой стороны, мы не собираемся остро реагировать. Мы хотим применять взвешенный подход и убедиться, что не закрываем двери для дипломатии", — отметил Эспер.

"В конечном счете мы достигнем необратимой, проверяемой и полной денуклеаризации полуострова. Лучший способ для этого — политическое соглашение. Мы не хотим закрывать двери для дипломатии, остро реагируя на их испытания и на то, что они делают", — пояснил министр. При этом во время своего выступления он включил КНДР наряду с Китаем в список угроз для США.

Эспер также подчеркнул, что Вашингтон пока не собирается возобновлять совместные с Южной Кореей полномасштабные военные учения на полуострове. "Главное убедиться, что мы делаем то, что нам нужно, чтобы сохранить нашу боеготовность. План маневров и учений, который у нас на данный момент имеется, достаточен для поддержания необходимого уровня нашей боеготовности на полуострове", — резюмировал руководитель военного ведомства.

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Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Напомним, что летом в КНДР провели целую серию испытаний баллистических ракет малой дальности.

Очередной ракетный запуск КНДР произвела 24 августа. Ранее ракетный пуск был осуществлен КНДР 10 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 400 км.

Ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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