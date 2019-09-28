В США неизвестный устроил поножовщину в торговом центре

Пострадавшие доставлены в больницу, их жизнь вне опасности

/ Фото: twitter.com/Tim_Prudente

По меньшей мере пять человек пострадали в субботу в результате нападения вооруженного ножом неизвестного в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщила телекомпания CBS.

Пострадавшие доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.

Полиция открыла огонь по нападавшему, информация о его состоянии не приводится. Другие подробности пока не поступали.

Ранее в Мюнхене неизвестный мужчина напал с ножом на людей, один человек погиб.

Как сообщалось, в Шотландии двое полицейских находятся в больнице после нападения на них с ножом в городе Инверклайд.

Ранее мы писали, чтонападение произошло во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция застрелила злоумышленника.

Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу.

А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали.

Ранее три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона.

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