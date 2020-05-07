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В США обеспокоены враждебным влияниием Китая и России

7 мая, 04:29

Елена Кузьмич

Госсекретарь США заявил премьеру Чехии о враждебном влиянии Китая и России

Госсекретарь США Майкл Помпео, который заявил, что Китай виноват в том, что долго скрывал информацию о вспышке COVID-19, заявил в разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, что Америка обеспокоена враждебным влиянием со стороны Китая и России. Об этом говорится в информации пресс-службы Госдепартамента США.

"Госсекретарь вновь подчеркнул обеспокоенность по поводу усилившейся пропаганды и враждебного влияния со стороны КНР и России, а также поддерживаемых ими сил", — сообщается в документе.

Глава американской дипломатии также обсудил с чешским премьером совместную борьбу с пандемией, торговые и инвестиционные связи. Помпео и Бабиш приняли совместную декларацию по обеспечению безопасности сетей связи пятого поколения 5G, подчеркивается в заявлении.

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Напомним, что сейчас противостояние США и Китая набирает обороты. На фоне приближающихся президентских выборов Белый дом разрабатывает варианты, как наказать Пекин за намеренное сокрытие информации об опасности коронавируса (об этом заявляли президент и госсекретарь США, ссылаясь на данные разведки – Ред.). Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут увеличить пошлины на китайские товары.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Китай США угроза коронавирус

Источник: ТАСС

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