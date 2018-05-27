В США обнаружена партия наркотиков, достаточная для убийства 26 миллионов человек

Это одна из крупнейших в США партий фентанила

Партия фентанила весом в 54 килограмма была обнаружена полицейскими в штате Небраска во время проверки скрытого отсека полуприцепа остановленного транспортного средства в районе города Кирни.

Стоимость изъятого фентанила оценивается в более чем 20 млн долларов. Это крупнейшая партия фентанила в истории Небраски и одна из крупнейших в США, отмечено в сообщении.

Водитель и пассажир транспортного средства, оба из Нью-Джерси, были арестованы по подозрению в хранении и перевозке наркотиков.

Напомним, ранее на юге американского штата Флорида, в результате 20-дневной операции, нашли шесть тонн кокаина стоимостью около 180 млн долларов. Также арестовали 11 перевозчиков наркотического вещества.

Не так давно в Испании нашли рекордную для Европы партию наркотиков. Полиция Испании обнаружила около 9 тонн кокаина, спрятанного в грузе бананов из Колумбии.

Также ранее в конце 2017 года полиция Испании обнаружила огромную партию кокаина и ликвидировала испано-британскую организацию по торговле наркотиками, которую она назвала "одной из самых активных в Европе".