В США обнаружена партия наркотиков, достаточная для убийства 26 миллионов человек

Сегодня, 11:40

Это одна из крупнейших в США партий фентанила

Фото: lechenie-narkomanii.kiev.ua
Фото: lechenie-narkomanii.kiev.ua

Партия фентанила весом в 54 килограмма была обнаружена полицейскими в штате Небраска во время проверки скрытого отсека полуприцепа остановленного транспортного средства в районе города Кирни.

Стоимость изъятого фентанила оценивается в более чем 20 млн долларов. Это крупнейшая партия фентанила в истории Небраски и одна из крупнейших в США, отмечено в сообщении.

Водитель и пассажир транспортного средства, оба из Нью-Джерси, были арестованы по подозрению в хранении и перевозке наркотиков.

Напомним, ранее на юге американского штата Флорида, в результате 20-дневной операции, нашли шесть тонн кокаина стоимостью около 180 млн долларов. Также арестовали 11 перевозчиков наркотического вещества.

Не так давно в Испании нашли рекордную для Европы партию наркотиковПолиция Испании обнаружила около 9 тонн кокаина, спрятанного в грузе бананов из Колумбии.

Также ранее в конце 2017 года полиция Испании обнаружила огромную партию кокаина и ликвидировала испано-британскую организацию по торговле наркотиками, которую она назвала "одной из самых активных в Европе". 
США, наркотики, партия, изъяли
Источник:

CNN

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: архив

Американец пытался купить ребенка за 250 долларов и наркотики

8 Февраля, 02:25

Если вина подозреваемого подтвердится, ему грозит 20 лет тюрьмы

США

Фото: pixabay.com

Америка перестала называть себя "нацией иммигрантов"

25 Февраля, 00:07

Считается, что фраза использовалась еще в 19-м веке
Загрузка...

США

Фото: Twitter

Водитель под наркотиками въехал во второй этаж стоматологической клиники

15 Января, 03:02

Автомобиль на высокой скорости ехал по дороге, но врезался в отбойник

Fun

Пес мог получать по 360 долларов в неделю. Фото: Getty

В США собаке одобрили пособие по безработице

3 Февраля, 12:53

Пес чуть не начал получать по 360 долларов в неделю после, якобы, увольнения из ресторана
Загрузка...