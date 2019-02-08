В США обновили "наркорекорд": изъяли веществ почти на миллиард
Среди изъятых веществ: более полторы тонны метамфетамина, 25 килограммов кокаина и еще 5 тонн героина
В США изъяли рекордную партию наркотиков, которую должны были доставить в Австралию в двух больших контейнерах под видом аудиооборудования.
Среди изъятых веществ: более полторы тонны метамфетамина, 25 килограммов кокаина и еще 5 тонн героина. Общую стоимость контрабанды оценили почти в миллиард долларов.
Операция проводилась совместно американскими и австралийскими правоохранительными органами.
В австралийских штатах Виктория и Новый Южный Уэльс уже задержали шестерых подозреваемых в контрабанде, половину которых сегодня будут судить в Мельбурне.
Впрочем речь может идти о международном наркосиндикате, логово которого расположено в Штатах.
Стоит отметить, что в Австралии высшая мера наказания за наркотрафик – это пожизненное лишение свободы.
Напомним, что прошлым летом американская береговая охрана изъяла у контрабандистов около 24 тонн кокаина на сумму в 729 млн долларов, который наркоторговцы везли из стран Центральной и Южной Америки.
Стоит отметить, что наркомания является в Соединенных Штатах широко распространенной проблемой. Так, в 2017 году жертвами злоупотребления наркосодержащими препаратами стали около 72 тыс. американцев.
Кроме того, в прошлом мае стало известно, что в ходе 20-дневной операции на юге американского штата Флорида нашли 6 тонн кокаина стоимостью около 180 млн долларов.
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