В США объяснили, почему Россия не сможет достроить "Северный поток – 2"

Если Россия придумает, как можно достроить газопровод, США введут новые санкции

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Россия не сможет завершить строительство газопровода "Северный поток – 2" в Балтийском море. США продолжат настаивать на своем несогласии с проектом. Об этом заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт в интервью агентству Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Так, у министра спросили о попытках России обойти санкции США в отношении трубопровода и завершить его самостоятельно, на что он ответил: "Они не смогут".

Также Бруйетт отверг утверждение о том, что "Газпром" столкнется с небольшой задержкой в ​​связи с санкциями США.

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"Это будет очень большая задержка, так как в России нет технологий", – уверен министр.

"Если они разработают их (технологии. – Ред.), то увидим, что они будут делать. Но я не думаю, что это будет так же легко, как сказать: смотрите, мы уже почти справились, мы практически завершили", - сказал Бруйетт.

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При этом министр подчеркнул, если Россия что-нибудь придумает для достройки газопровода, США рассмотрят дополнительные меры.

Напомним, санкции Конгресса США, а также ряд других факторов приостановили строительство "Северного потока – 2" минимум на два года, а при условии продолжения давления со стороны Запада этот газопровод может вообще прекратить свое существование.

После того как США ввели санкции против швейцарской компаний Allseas и ее суда прекратили прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", Кремль делает ставку на трубоукладчик "Академик Черский", купленный "Газпромом" в 2016 году на случай, если европейские компании будут вынуждены выйти из проекта из-за американских санкций.

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