В США объявлен траур из-за расстрела бара в Калифорнии

До заката 10 ноября флаги над американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом будут приспущены

В связи с трагедией в калифорнийском городе Таузанд-Окс, где 7 ноября мужчина расстрелял посетителей в баре, в США объявлен трехдневный траур.

Согласно подписанному президентом Дональдом Трампом приказу, до заката 10 ноября флаги над Белым домом, а также остальными американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом будут приспущены. Распоряжение коснется посольств, военных баз и военно-морских кораблей и судов США.

"В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 7 ноября я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями", – говорится в опубликованном на сайте администрации США президентском распоряжении.

Тем временем в полиции назвали имя стрелка – им оказался 29-летний Иэн Лэнг.

Как мы уже сообщали, злоумышленник застрелился при приближении полицейских.

Напомним, что жертвами жуткого расстрела в баре Таузанд-Окса в штате Калифорния стали 13 человек, включая убийцу. В момент случившегося в баре проходила студенческая вечеринка, на которой собрались несколько сотен человек. Известно, что злоумышленник сделал не менее 30 выстрелов.

Как мы уже писали, после случившегося стрелок скрылся с места преступления, но позже появилась информация, он мертв.