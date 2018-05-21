В США оценили вероятность того, что КНДР откажется от всего своего ядерного арсенала

Сегодня, 23:38

Трамп будет вынужден на переговорах с Северной Кореей пойти на определенные уступки, отметил эксперт

Ким Чен Ын. Фото: AFP
Ким Чен Ын. Фото: AFP

США не следует ожидать от КНДР согласия на отказ от всего ядерного оружия в обмен на обещания – такое мнение высказал бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Джозеф Юн, занимавшийся до недавнего времени вопросами координации политики в отношении КНДР, передает ТАСС.

"Если Трамп действительно ожидает, что он добьется от Северной Кореи согласия на передачу всего ядерного оружия в течение шести месяцев, не предоставив ей ничего в ответ, то это весьма нереалистично", – подчеркнул Юн.

По его мнению, Трамп будет вынужден на переговорах с КНДР пойти на определенные уступки. "Другого пути нет", – подчеркнул эксперт.

Как напомнила в этой связи газета "Нью-Йорк таймс", до последнего времени в администрации Трампа считали, что на встрече в Сингапуре лидер КНДР Ким Чен Ын даст согласие на быстрый процесс денуклеаризации и на график, рассчитанный на шесть месяцев. Как известно, встреча лидеров США и КНДР запланирована на 12 июня в Сингапуре.

В Белом доме предполагают, что в течение этого срока Пхеньян согласится отказаться от определенного числа ядерных вооружений, остановит производство компонентов вооружений и разрешит инспекцию ядерных объектов.

Напомним, демонтаж северокорейского ядерного полигона Пхунгери начался 15 мая, а публичная церемония закрытия ядерного полигона в КНДР пройдет 23-25 мая

Как ранее сообщалось, лидер КНДР заявил, что Пхеньян прекращает ядерные и ракетные испытания, а также закрывает ядерный полигон. Как заявил лидер страны Ким Чен Ын, "с 21 апреля Северная Корея прекращает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет". По его словам, страна закроет ядерный полигон на севере страны, чтобы подтвердить обещание остановить испытания.
США, КНДР, ядерное оружие, Ким Чен Ын, госдеп, Дональд Трамп

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