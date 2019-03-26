Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США одобрили предложение энергетической помощи Европе для избавления влияния России

Сегодня, 04:29

Законопроект должен быть принят Сенатом США, а после его должен подписать президент

Фото: Flickr
В США одобрили предложение энергетической помощи Европе для избавления влияния России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d48/870/5c5d48870c2af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d48/870/5c5d48870c2af.jpg США Законопроект должен быть принят Сенатом США, а после его должен подписать президент

Палата представителей США приняла законопроект об энергетической безопасности для стран Центральной и Восточной Европы, чтобы избавить их от влияния России.

Законопроект, который называется "законом о европейской энергетической безопасности и диверсификации 2019 года", предлагает США оказывать помощь странам Центральной и Восточной Европы с тем, чтобы снизить их зависимость от энергетических ресурсов стран, использующих энергетическую зависимость для политического влияния. Такой страной в документе называется Российская Федерация, которая, по мнению авторов, "использует природный газ для принуждения, запугивания и влияния на другие страны".

Документ предлагает содействовать энергетической безопасности союзников и партнеров США путем "поощрения развития доступных, транспарентных и конкурентоспособных энергетических рынков", инвестиций государственного и частного секторов США в европейские проекты энергетической инфраструктуры, а также увеличения экспорта энергетических ресурсов, технологий и опыта США на мировые рынки.

Законопроект также предполагает выделение Агентству США по торговле и развитию пять млн долларов для оказания содействия странам Европы и набора дополнительных сотрудников, которые будут заниматься этими вопросами. Дальше законопроект должен быть принят Сенатом США, а после его должен подписать президент.

Напомним, не так давно депутаты Европарламента призвали отменить строительство "Северного потока – 2". В резолюции говорится, что "члены Европарламента высоко ценят Украину за сотрудничество в энергетическом секторе, а также достижения в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии". Кроме того, ранее "Нафтогаз Украины" раскрыл план "Б" на случай запуска "Северного потока – 2".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег энергетика, США, законопроект, давление, РФ

Вы сейчас просматриваете новость " В США одобрили предложение энергетической помощи Европе для избавления влияния России". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США выделят 85 миллионов долларов на развитие украинской энергетики

21 марта, 21:19

Агентство США по международному развитию планирует реализовать в нашей стране проект по энергонезависимости

Глава ДТЭК: Инвестиционный потенциал украинской энергетики – более 80 млрд евро

20 марта, 09:27

Одно из наиболее привлекательных направлений для иностранных инвестиций – возобновляемая энергетика

Украина готовится к энергомосту с ЕС: Порошенко озвучил задачи

18 марта, 16:41

Реализация проекта позволит привлечь средства на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС

В США проходит крупнейшая в мире энергетическая конференция: что говорят об Украине

15 марта, 16:58

Инвесторы заинтересованы в добыче газа, но ждут прозрачных условий

Инвестиционный потенциал энергетического рынка Украины составляет 95 млрд долларов

13 марта, 22:01

Сектор, который сейчас развивается в Украине, интересует иностранных инвесторов

Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику

13 марта, 07:42

По словам госсекретаря США, Россия вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

София Ротару проходит химиотерапию, - СМИ

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет

В сеть попали кадры прямого попадания воинов ВСУ вблизи Донецка

Пыталась соблазнить: Чубаров рассказал о встрече с Поклонской
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)

Каким бизнесом владеет Лев Лещенко