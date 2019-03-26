В США одобрили предложение энергетической помощи Европе для избавления влияния России
Законопроект должен быть принят Сенатом США, а после его должен подписать президент
Палата представителей США приняла законопроект об энергетической безопасности для стран Центральной и Восточной Европы, чтобы избавить их от влияния России.
Законопроект, который называется "законом о европейской энергетической безопасности и диверсификации 2019 года", предлагает США оказывать помощь странам Центральной и Восточной Европы с тем, чтобы снизить их зависимость от энергетических ресурсов стран, использующих энергетическую зависимость для политического влияния. Такой страной в документе называется Российская Федерация, которая, по мнению авторов, "использует природный газ для принуждения, запугивания и влияния на другие страны".
Документ предлагает содействовать энергетической безопасности союзников и партнеров США путем "поощрения развития доступных, транспарентных и конкурентоспособных энергетических рынков", инвестиций государственного и частного секторов США в европейские проекты энергетической инфраструктуры, а также увеличения экспорта энергетических ресурсов, технологий и опыта США на мировые рынки.
Законопроект также предполагает выделение Агентству США по торговле и развитию пять млн долларов для оказания содействия странам Европы и набора дополнительных сотрудников, которые будут заниматься этими вопросами. Дальше законопроект должен быть принят Сенатом США, а после его должен подписать президент.
Напомним, не так давно депутаты Европарламента призвали отменить строительство "Северного потока – 2". В резолюции говорится, что "члены Европарламента высоко ценят Украину за сотрудничество в энергетическом секторе, а также достижения в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии". Кроме того, ранее "Нафтогаз Украины" раскрыл план "Б" на случай запуска "Северного потока – 2".
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