В США одобрили усиление санкций против "Северного потока — 2": что это означает

Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября).
Об этом информирует ТАСС.
Инициатива направлена на ужесточение уже действующих санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на текущий финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении данных проектов.
В поправке речь идет о введении санкций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени он завершен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по сооружению трубопровода и увела свои суда.
Напомним, что ранее сообщалось, что Европа просит Трампа не давить санкциями на бизнес из-за "Северного потока – 2".
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