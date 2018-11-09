В США охотник убил самого длинного тигрового питона

Это уже 235 змея на счету охотника

В округе Майами-Дейд американского штата Флорида убит темный тигровый питон рекордных размеров. Об этом сообщается в пресс-релизе программы истребления питонов управления водных ресурсов Южной Флориды.

Длина пресмыкающегося достигала 5,3 метра, а вес составлял 54 килограмма. Такую крупную змею в Южной Флориде добыли впервые. За все время существования программы истребления питонов охотникам попались только три особи длиной более 17 футов (5,18 метра).

Огромного питона удалось убить Кайлу Пеннистону (Kyle Penniston) из города Хомстед. В пресс-релизе отмечается, что он справился с ним в одиночку. Это уже 235 змея на счету охотника. Больше истребил только Брайан Харгроув (Brian Hargrove) из Майами, зарегистрировавший 257 убитых пресмыкающихся.

Темные тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. Длина типичного темного тигрового питона составляет 3,7 метра, однако встречаются экземпляры длиной до 5,74 метра.

Представители этого вида попали во Флориду не более 30 лет назад. Они расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и принялись истреблять местную фауну. О нападениях на людей пока не сообщалось. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников, призванные сократить поголовье инвазивного вида. В этом году в рамках программы истребления питонов удалось убить 1859 особей.

В апреле сообщалось, что темные тигровые питоны двинулись в направлении густонаселенных областей Флориды и все чаще встречаются за пределами Эверглейдса.

Напомним, в центре Киева вечером 16 июля на фонарной опоре по улице Жилянской,54 прохожие обнаружили двухметрового питона.

Также мы писали, что мужчина по имени Санджой Дутта возглавлял команду по спасению 10-метрового питона в лесу в индийском штате Западная Бенгалия. Мужчина набросил на плечи змею для того, чтобы сделать снимок, но та принялась обвивать его шею и попыталась задушить.

Также мы писали о случае, когда в Австралии питон забрался в постель к 12-летней девочке и напугал ее до истерики. Инцидент произошел в городе Маккай на востоке штата Квинсленд. Алейя Мэхер отправилась спать, но когда откинула одеяло, обнаружила разлегшегося среди простыней ромбического питона.