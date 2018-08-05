В США опровергли причастность к покушению на президента Венесуэлы

Сегодня, 21:06

4 августа, в столице Венесуэлы Карасе произошло "покушение" на президента Николаса Мадуро на параде в столице страны


США никаким образом не причастны к организации покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил советник Дональда Трамп по национальной безопасности Джон Болтон.

"Могу заверить, что правительство США никак не участвовало в этом", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

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Напомним, в субботу, 4 августа, в столице Венесуэлы Карасе произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в столице страны. Мадуро не пострадал, а ответственность за покушение  взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". Сам президент Венесуэлы обвинил колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в его причастности к покушению.

В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президентаназвав их безосновательными и абсурдными.

Стоит отметить, что СМИ опровергли информацию о покушении на президента ВенесуэлыПо словам пожарных, произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.

Также момент "покушения" на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской был заснят на видео.
США, покушение, ответственность, Болтон, Мадуро
Источник:

Интерфакс-Украина

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