В США опровергли причастность к покушению на президента Венесуэлы

4 августа, в столице Венесуэлы Карасе произошло "покушение" на президента Николаса Мадуро на параде в столице страны

США никаким образом не причастны к организации покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил советник Дональда Трамп по национальной безопасности Джон Болтон.

"Могу заверить, что правительство США никак не участвовало в этом", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, в субботу, 4 августа, в столице Венесуэлы Карасе произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в столице страны. Мадуро не пострадал, а ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". Сам президент Венесуэлы обвинил колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в его причастности к покушению.

В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президента, назвав их безосновательными и абсурдными.



Стоит отметить, что СМИ опровергли информацию о покушении на президента Венесуэлы. По словам пожарных, произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.

Также момент "покушения" на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской был заснят на видео.