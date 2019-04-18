В США опубликовали "доклад Мюллера": к чему пришло следствие

Обнародованная версия документа состоит из 448 страниц и не содержит секретную информацию

Спецпрокурор США Роберт Мюллер. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Министерство юстиции США опубликовало на своем сайте доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году.

Документ из 448 страниц появился в открытом доступе после того, как из него убрали секретную информацию и некоторые показания свидетелей, а затем на CD-диске доставили в Конгресс.





Среди прочего в докладе говорится, что российское правительство начало устанавливать контакты с новой администрацией США сразу же после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.

"Сразу же после выборов 8 ноября официальные лица российского правительства и видные российские бизнесмены начали попытки завязать контакты внутри будущей администрации. Эти усилия поощрялись на самых высоких уровнях в правительстве России", — гласит текст документа.

Кроме того, в нем сказано, что помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн просил Москву не отвечать на решение предыдущей администрации выслать дипломатов РФ из США.

"29 декабря 2016 года на тот момент президент Обама ввел санкции в отношении России за вмешательство в выборы. Помощник президента по нацбезопасности в будущей администрации Майкл Флинн позвонил российскому послу Сергею Кисляку и попросил Россию не увеличивать напряженность в ответ на санкции", — утверждает Мюллер.

Он также не смог доказать, что Трампу было известно о встрече его сына Дональда Трампа-младшего и зятя Джареда Кушнера с российским юристом Натальей Весельницкой в башне Trump Tower в Нью-Йорке летом 2016 года (незадолго до выборов).

"Офис не обнаружил документов, подтверждающих, что его (Дональда Трампа – ред.) поставили в известность об этой встрече и ее связи с Россией до того, как она состоялась", – говорится в заключении спецпрокурора.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президент, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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