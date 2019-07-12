В США остановили "наркоподлодку" с тоннами кокаина: яркое видео

На борту субмарины обнаружили более 7 тонн тяжелых наркотиков

Фото: Pixabay

Спустя несколько недель после изъятия в порту американской Филадельфии рекордной, 16,5-тонной, партии кокаина, сотрудники береговой охраны США перехватили на востоке Тихого океана субмарину, на борту которой везли более 7 тонн тяжелых наркотиков.

По данным CNN, саму операцию провели еще 18 июня, однако ее видео было обнародовано лишь 11 июля.

На снятых кадрах видно, как сотрудники береговой охраны запрыгивают на поверхность полупогруженной в воду скоростной подлодки, чтобы открыть люк и остановить ее.

Отмечается, что в ходе спецоперации было изъято 7258 кг кокаина и задержано пять контрабандистов, которых передали работникам Управления по борьбе с наркотиками США для проведения следственных действий.

Напомним, несколько лет назад в ходе операции против наркоторговцев, которую проводили сотрудники береговой охраны, у американского побережья затонула подлодка с 5,5 тоннами кокаина. При этом удалось арестовать четырех членов экипажа "наркосубмарины".

Мы также писали о рейде, в ходе которого в США изъяли более полторы тонны метамфетамина, 25 килограммов кокаина и еще 5 тонн героина. Наркотики собирались доставить в Австралию в двух больших контейнерах под видом аудиооборудования.

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