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В США освободили задержанную российскую актрису, ей грозит несколько лет тюрьмы

Сегодня, 02:23

Следующее слушание назначено на 20 марта

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В США освободили задержанную российскую актрису, ей грозит несколько лет тюрьмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9ac/b96/5c49acb965944.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9ac/b96/5c49acb965944.jpg США Следующее слушание назначено на 20 марта

Российскую актрису Ирину Усок, задержанную в США 18 января за препятствование опеке биологическим отцом, освободили из-под стражи в суде, сообщает в пятницу генконсульство РФ в Нью-Йорке.

"По информации адвокатов из штата Нью-Джерси, сегодня 1 февраля в 15:00 решением суда россиянка Ирина Усок освобождена из-под стражи до следующего заседания по ее делу", - сообщается в твиттере миссии.

Следующее слушание назначено на 20 марта.

Гражданка России, актриса театра и кино Ирина Усок была задержана 18 января 2019 года в международном аэропорту имени Кеннеди. Ордер на ее арест был оформлен полицейским департаментом города Томс Ривер (штат Нью-Джерси).

До 31 января россиянка находилась в тюрьме "Rikers Island Prison Complex" (Нью-Йорк), после чего была переведена в исправительное учреждение "Ocean County Jail" (штат Нью-Джерси), расположенное в 110 км от Нью-Йорка.

Власти штата Нью-Джерси предъявили Усок обвинение в препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца. Ей грозит несколько лет тюремного заключения.

Отцом девочки, согласно обвинению, является американский гражданин. Она имеет также и российское гражданство, которое было ранее оформлено ее матерью в Генконсульстве России в Нью-Йорке.

"Следует особо подчеркнуть, что, по словам Усок, отец не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Однако после отъезда актрисы из США он написал заявление в полицию о похищении предполагаемой дочери", - отмечают в Генконсульстве РФ.

По имеющейся информации, дочь Усок была передана американскими властями сестре предполагаемого отца, так как сам он находился за пределами США. По последним данным, ребенок может находиться в местных органах опеки, сообщают российские дипломаты.

Напомним, ранее в Соединенных Штатах была задержана другая гражданка России Мария Бутина. Впоследствии женщина призналась, что с 2015 по 2018 года она вступала в сговор с целю нарушения закона об иностранных агентах в США.

Кроме того, ранее в этом месяце сотрудники ФБР задержали россиянина Дмитрия Макаренко в аэропорту города Сайпан (Северные Марианские острова) по обвинению в попытке экспорта в Россию из США военной техники.

Как утверждается, это стало ответом за арест в Москве сотрудниками российской спецслжбы гражданина США Пола Уилана.

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Тег США, суд, актриса, похищение, россиянка, киднеппинг, Усок

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Источник:

Интерфакс-Украина

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