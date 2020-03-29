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В США от коронавируса умерло более двух тысяч человек

29 марта, 02:10

Елена Кузьмич

Число зараженных достигло 121 117

Более 2 тысяч человек умерло в США в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом. Соответствующие данные привел университет Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников.

По его информации, 29 марта в США насчитывалось 2 010 жертв COVID-19 — вызываемого коронавирусом заболевания. Число зараженных достигло 121 117.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тысяч человек, зафиксировано свыше 26 тысяч смертельных исходов.

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Напомним, что США и Евросоюз договорились о совместных действиях в борьбе с коронавирусом – усилят сотрудничество и увеличат гуманитарную помощь наиболее уязвимым странам. Америка и Европа увеличат помощь наиболее уязвимым странам.

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Добавим, что Соединенные Штаты Америки находятся на первом месте в мире по количеству проводимых тестов на новый коронавирус. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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