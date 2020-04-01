В США от коронавируса умерло больше людей, чем в терактах 11 сентября

Карантин в Нидерландах продлится до 28 апреля. Умерших от коронавируса в стране уже более тысячи. О более двухсот смертях сообщает Турция. В Польше отныне несовершеннолетним нельзя выходить из дома без сопровождения взрослых. А в Дубае ввели комендантский час. Нарушителей ждет штраф в размере 800 долларов. В Израиле закрыты все святыни и туристические достопримечательности. А на военных предприятиях начали изготавливать аппараты искусственной вентиляции легких. В Лондоне коронавирус унес жизни тринадцатилетнего подростка. Из-за стремительного распространения инфекции в городе, в больницу переоборудуют выставочный центр.

В США от COVID-19 умерли почти три с половиной тысячи человек. Это больше, чем в терактах 11 сентября. Среди них работник Госдепа. В Нью-Йорк, где количество больных высокое, власть отправила дополнительно 250 карет скорой помощи. Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели борьба с болезнью будет напряженной. А зоозащитники радуются: в период карантина из приютов разобрали почти всех животных.

"Сложно оставаться дома в одиночестве. А когда есть любимец, ты о ком позаботиться, с кем поиграть. Он всегда разбудит утром и по-своему пожелает хорошего дня. В такие времена это особенно важно", – Уфуома Джордж, хозяйка собаки. В тренде Мир против коронавируса: карта по странам за 1 апреля и все подробности

Напомним, ранее сообщалось, что согласно расчетам Белого дома, пик смертности от коронавируса в США наступит 15 апреля- в этот день могут умереть 2 214 человек, но потом этот показатель будет снижаться.

А тем временем в одном из американских штатов выделили авторефрижераторы из-за роста числа жертв коронавируса.

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