В США отклонили иск многодетной матери к Трампу
Бывшая сотрудница избирательного штаба президента Алва Джонсон обвиняла его в поцелуе
Американский суд отказался рассматривать иск против главы государства Дональда Трампа, который подала некая Алва Джонсон, представившаяся бывшей работницей его избирательного штаба.
Женщина заявила, что перед началом предвыборного митинга в городе Тампа (штат Флорида) в августе 2016 года республиканец поцеловал ее без ее на то согласия.
Рассматривая ее ходатайство, судья Уильям Юнг из Федерального окружного суда вышеупомянутого города отклонил иск, усмотрев в нем политический подтекст.
Впрочем, в течение календарного месяца многодетная мать Алва Джонсон может подать жалобу еще раз.
По словам 44-летней американки, во время политического мероприятия Трамп схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы. В последний момент Алве якобы удалось увернуться, из-за чего поцелуй вышел неловким и пришелся в угол ее рта.
В Белом доме изложенную Джонсон версию событий уже отвергли.
Напомним, что в прошлом году актриса фильмов для взрослых Стефани Клиффорд также подала в суд на Дональда Трампа, но проиграла иск. Позже женщину арестовали за шоу, с которым она выступала по всей стране в сотне стриптиз-клубов:
Кроме того, ранее в этом месяце на американского президента подали в суд губернаторы 16 штатов, которые потребовали отменить введенное в стране чрезвычайное положение
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