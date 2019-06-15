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В США отклонили иск многодетной матери к Трампу

15 июня, 08:00

Бывшая сотрудница избирательного штаба президента Алва Джонсон обвиняла его в поцелуе

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP

Американский суд отказался рассматривать иск против главы государства Дональда Трампа, который подала некая Алва Джонсон, представившаяся бывшей работницей его избирательного штаба.

Женщина заявила, что перед началом предвыборного митинга в городе Тампа (штат Флорида) в августе 2016 года республиканец поцеловал ее без ее на то согласия.

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Рассматривая ее ходатайство, судья Уильям Юнг из Федерального окружного суда вышеупомянутого города отклонил иск, усмотрев в нем политический подтекст.

Впрочем, в течение календарного месяца многодетная мать Алва Джонсон может подать жалобу еще раз.

По словам 44-летней американки, во время политического мероприятия Трамп схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы. В последний момент Алве якобы удалось увернуться, из-за чего поцелуй вышел неловким и пришелся в угол ее рта.

В Белом доме изложенную Джонсон версию событий уже отвергли.

Напомним, что в прошлом году актриса фильмов для взрослых Стефани Клиффорд также подала в суд на Дональда Трампа, но проиграла иск. Позже женщину арестовали за шоу, с которым она выступала по всей стране в сотне стриптиз-клубов:

Кроме того, ранее в этом месяце на американского президента подали в суд губернаторы 16 штатов, которые потребовали отменить введенное в стране чрезвычайное положение

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Тег поцелуй, Трамп, секс-скандал

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Источник:

ТАСС

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