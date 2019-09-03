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В США отменили парад после обнаружения взрывчатки

3 сентября, 00:39

Неподалеку от места начала парада были обнаружены несколько самодельных устройств

/ Фото: AFP

Парад по случаю праздника Дня труда в США был отменен в городе Саут-Плейнфилд (штат Нью-Джерси) после того, как неподалеку от места его проведения была найдена взрывчатка. Об этом сообщила телекомпания American Broadcasting Company.

По данным СМИ, решение об отмене парада, на котором должен был присутствовать губернатор штата Фил Мэрфи с супругой, было принято после того, как неподалеку от места начала парада были обнаружены несколько самодельных устройств, напоминающих по конструкции заряды для фейерверка. Владелец участка, на котором была найдена взрывчатка, 55-летний Томас Кайзер, задержан, и ему предъявлены обвинения в незаконном хранении взрывных устройств.

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Добавим, что ранее в США произошло новое кровавое происшествие – в Одессе произошел массовый расстрел.Сейчас жертв массового убийства в районе американского города Одесса в штате Техас возросло до семи человек. Среди погибших оказался и сам стрелявший, говорится в сообщении местной полиции.

Как стало известно, первые выстрелы прозвучали, когда сотрудник патрульно-постовой службы остановил легковой автомобиль для проверки – водитель выстрелил в патрульного и рванул в западном направлении, к Одессе, и по пути выстрелил еще в одного человека.

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Напомним, что 3 августа в магазине Walmart в Техасе произошла стрельба, в которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям.

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США полиция взрывчатка день труда парад

Источник: ТАСС

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