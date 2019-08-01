Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,02
27,9

В США отменили юбилейный "Вудсток"

Сегодня, 05:39

Изначально фестиваль планировалось провести на автодроме, расположенном в 185 км от Нью-Йорка

/ Фото: Pixabay

В США отменили юбилейный "Вудсток" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA США Изначально фестиваль планировалось провести на автодроме, расположенном в 185 км от Нью-Йорка

50-ый ювилейный музыкальный фестиваль "Вудсток" отменен.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на организаторов мероприятия.

Причиной отмены фестиваля стало то, что организаторы и власти не смогли согласовать место проведения фестиваля. Также сказались проблемы с финансированием.

"К сожалению, серия непредвиденных неудач сделала невозможным проведение фестиваля в том огромном составе и с тем вовлечением общества, на которые мы рассчитывали", – говорится в сообщении соучредителя мероприятия Майкла Лэнга. Он добавил, что организаторы не давили на музыкантов, которые по тем или иным причинам отказались от выступления.

Реклама

Читайте также: В США появится музей легендарного Вудстока

В тренде
"Шахтер" в сложном матче одержал первую победу при новом тренере
Александрия - Шахтер

Сначала фестиваль планировалось провести на автодроме Уоткинс-Глен, расположенном в 185 км от Нью-Йорка. Затем его попытались перенести его в Мэриленд на открытую концертную площадку Merriweather Post Pavilion, но в итоге отменили. Вход на него организаторы собирались сделать свободным.

В числе участников фестиваля были заявлены The Killers, Imagine Dragons, The Sensational Space Shifters, Майли Сайрус, Дэвид Косби, Джанелль Моне, Брэнди Карлайл.

Впервые музыкальный фестиваль "Вудсток" прошел 15-19 августа 1969 года. Мероприятие на одной из ферм городка Бетел, штат Нью-Йорк, посетили порядка 500 тысяч человек. "Вудсток" стал символом окончания эры хиппи в США.

Напомним, что ранее сообщалось, что американцы до сих пор верят, что "Вудсток" был заговором коммунистов. Культовый рок-фестиваль "Вудсток", ставший неповторимым музыкальным событием и одновременно социальным феноменом, даже спустя много лет неоднозначно воспринимается американцами.

Добавим, что ранее сообщалось, что американский певец и исполнитель фолк-рока Ричи Хэвенс, первым выступивший на легендарном музыкальном фестивале "Вудсток" в 1969 году, скончался от инфаркта. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США фестиваль отмена Вудсток

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

До какого возраста родителям стоит финансово поддерживать детей?
До какого возраста родителям стоит финансово поддерживать детей?
7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой
7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой
Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
5 самых полезных фруктов для сердца
5 самых полезных фруктов для сердца
5 правил умывания, которые не навредят коже лица
5 правил умывания, которые не навредят коже лица

Популярные статьи

Facebook и Google под прицелом: США начали проверку интернет-гигантов
Facebook и Google под прицелом: США начали проверку интернет-гигантовБизнес
Зеленский по телефону поговорил с Трампом
Зеленский по телефону поговорил с ТрампомПолитика
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству Зеленского
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству ЗеленскогоПолитика
Проклятье С-400: военный эксперт объяснил, как покупка российских ЗРК ударит по Турции
Проклятье С-400: военный эксперт объяснил, как покупка российских ЗРК ударит по ТурцииПолитика
Санкції США влучать
Санкції США влучать "в яблучко" "Північного потоку – 2"Экономика

Новости партнеров

10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
1-но и 2-х комфорочные плиты со скидками в городе
1-но и 2-х комфорочные плиты со скидками в городе
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека