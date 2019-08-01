Изначально фестиваль планировалось провести на автодроме, расположенном в 185 км от Нью-Йорка

/ Фото: Pixabay

В США отменили юбилейный "Вудсток" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA 2019-08-01T05:39:00+03:00 США Изначально фестиваль планировалось провести на автодроме, расположенном в 185 км от Нью-Йорка

50-ый ювилейный музыкальный фестиваль "Вудсток" отменен.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на организаторов мероприятия.

Причиной отмены фестиваля стало то, что организаторы и власти не смогли согласовать место проведения фестиваля. Также сказались проблемы с финансированием.

"К сожалению, серия непредвиденных неудач сделала невозможным проведение фестиваля в том огромном составе и с тем вовлечением общества, на которые мы рассчитывали", – говорится в сообщении соучредителя мероприятия Майкла Лэнга. Он добавил, что организаторы не давили на музыкантов, которые по тем или иным причинам отказались от выступления.

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Сначала фестиваль планировалось провести на автодроме Уоткинс-Глен, расположенном в 185 км от Нью-Йорка. Затем его попытались перенести его в Мэриленд на открытую концертную площадку Merriweather Post Pavilion, но в итоге отменили. Вход на него организаторы собирались сделать свободным.

В числе участников фестиваля были заявлены The Killers, Imagine Dragons, The Sensational Space Shifters, Майли Сайрус, Дэвид Косби, Джанелль Моне, Брэнди Карлайл.

Впервые музыкальный фестиваль "Вудсток" прошел 15-19 августа 1969 года. Мероприятие на одной из ферм городка Бетел, штат Нью-Йорк, посетили порядка 500 тысяч человек. "Вудсток" стал символом окончания эры хиппи в США.

Напомним, что ранее сообщалось, что американцы до сих пор верят, что "Вудсток" был заговором коммунистов. Культовый рок-фестиваль "Вудсток", ставший неповторимым музыкальным событием и одновременно социальным феноменом, даже спустя много лет неоднозначно воспринимается американцами.

Добавим, что ранее сообщалось, что американский певец и исполнитель фолк-рока Ричи Хэвенс, первым выступивший на легендарном музыкальном фестивале "Вудсток" в 1969 году, скончался от инфаркта.

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