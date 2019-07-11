В США отреагировали на инцидент с британскими танкерами в Ормузском проливе

Угрозы для свободы международного судоходства требуют международного решения, – уверяют американские военные

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Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США капитан первого ранга Билл Урбан подтвердил, что Пентагон осведомлен обинциденте с британскими танкерами в Ормузском проливе.

"Мы в курсе сообщений о том, что боевые катера Корпуса стражей исламской революции осуществляли в Ормузском проливе враждебные действия и совершали попытки помешать проходу торгового судна British Heritage под флагом Соединенного Королевства", — заявил он. "Угрозы для свободы международного судоходства требуют международного решения. Мировая экономика зависит от свободного перемещения товаров, и все страны обязаны защищать и сохранять эту основу мирового благосостояния", — добавил Урбан.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон вместе с союзниками создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Речь идет о программе Sentinel, которой США и их союзники будут оказывать материально-финансовую поддержку. Какие страны войдут в коалицию, представитель американского внешнеполитического ведомства не уточнил. Он также ушел от ответа на вопрос о том, готовятся ли США к отправке в регион своих кораблей в рамках этой программы.

Ранее отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты Америки в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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