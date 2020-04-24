В США Палата представителей Конгресса США одобрила очередной пакет мер для борьбы с коронавирусом

Палата представителей Конгресса США одобрила очередной пакет мер объемом почти 500 млрд долларов, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Инициативу поддержали 388 законодателей, против проголосовали пятеро, один воздержался.

Сенат поддержал законопроект ранее на этой неделе. В ближайшее время документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Законопроектом предусмотрено выделение свыше 300 млрд долларов на программу льготных кредитов малому бизнесу (Paycheck Protection Program). Полученные таким образом средства столкнувшиеся с финансовыми трудностями компании могут не возвращать при условии, если они будут потрачены на выплату жалованья сотрудникам, процентов по ипотечным кредитам, а также оплату аренды и коммунальных услуг. Ранее Конгресс уже выделял на эту программу 350 млрд долларов, но к середине апреля средства были исчерпаны.

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Кроме того, законопроект предусматривает выделение еще 60 млрд в рамках другой программы помощи малому бизнесу. Также предлагается направить 75 млрд больницам и 25 млрд на программу тестов для выявления коронавируса.

"Я благодарен Конгрессу за этот ответ на мой призыв предоставить дополнительно 320 млрд долларов помощи американским рабочим и малому бизнесу. В то время когда многие американцы сталкиваются со значительными экономическими проблемами, этот законопроект поможет малому бизнесу сохранить миллионы работников и выдавать им заработную плату", — отметил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме после голосования в Палате представителей.

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Он добавил, что многие штаты уже начали восстанавливаться. "Это просто замечательно, это нас вдохновляет. Мы хорошо выходим из этой ситуации с коронавирусом. Я счастлив", — добавил американский лидер, похвалив губернаторов штатов за проделанную работу. По его словам, главы различных государств, с которыми он в последнее время разговаривал по телефону, признают "лидирующую роль" США в борьбе с коронавирусом.

Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более 2 трлн долларов был принят в конце марта. До этого законодатели выделили американской администрации 8,3 млрд долларов для сдерживания пандемии.

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