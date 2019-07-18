Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США Палата представителей заблокировала рассмотрение процедуры импичмента Трампа

18 июля, 01:30

За то, чтобы заблокировать инициативу, проголосовали 332 конгрессмена, 95 высказались против, еще один воздержался

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Палата представителей Конгресса США в среду заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию.

За то, чтобы заблокировать инициативу, проголосовали 332 конгрессмена, 95 высказались против, еще один воздержался. Грин предлагал начать процедуру импичмента из-за оскорбительных высказываний президента в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии.

Напомним, ранее мы писали, что в США 49 % американцев считают президента США Дональда Трампа расистом. Такие результаты вытекают из нового опроса, проведенного университетом в штате Коннектикут.

Кроме того, большинство женщин в США отрицательно оценивают деятельность американского президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ABC News и газеты Washington Post.

Немного ранее мы писали, как с Трампом приключился некий курьез – он чуть не задремал на приеме у Королевы.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, импичмент, Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " В США Палата представителей заблокировала рассмотрение процедуры импичмента Трампа". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Демократы не исключают возможность импичмента Трампа

12 июня, 08:36

Спикер Палаты представителей сомневается в эффективности процесса импичмента

В американском Конгрессе не исключают возможности импичмента Трампу

30 мая, 00:26

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула необходимость наличия "железных аргументов" для импичмента

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Шайло Джоли-Питт готовится к окончательной смене пола

в сети шокированы фото голого сына Ксении Собчак в Instagram

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Взлет на 52%: Эксперт рассказал о самых «золотых» овощах

Tesla займется производством "черепицы" из солнечных батарей

Пугачева испугала фанатов странным фото дочери

Кэтрин Зета-Джонс и ее 16-летняя дочь посетили показ Fendi

Уникальная кофейня будет использовать блокчейн-технологии

Цифровой КСК: кому интересно и чего ожидать

15 красавиц российского кино

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь