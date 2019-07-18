В США Палата представителей заблокировала рассмотрение процедуры импичмента Трампа

За то, чтобы заблокировать инициативу, проголосовали 332 конгрессмена, 95 высказались против, еще один воздержался

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Палата представителей Конгресса США в среду заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию.

За то, чтобы заблокировать инициативу, проголосовали 332 конгрессмена, 95 высказались против, еще один воздержался. Грин предлагал начать процедуру импичмента из-за оскорбительных высказываний президента в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии.

Напомним, ранее мы писали, что в США 49 % американцев считают президента США Дональда Трампа расистом. Такие результаты вытекают из нового опроса, проведенного университетом в штате Коннектикут.

Кроме того, большинство женщин в США отрицательно оценивают деятельность американского президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ABC News и газеты Washington Post.

Немного ранее мы писали, как с Трампом приключился некий курьез – он чуть не задремал на приеме у Королевы.

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