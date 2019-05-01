В США парень открыл огонь в студенческом городке: есть погибшие и раненые

Ранее подозреваемый стрелок не попадал в поле зрения полиции

Фото: AFP

США произошла стрельба на территории студенческого городка университета штата Северная Каролина. Об этом сообщает полиция города Шарлотт.

В результате атаки два человека погибли, еще четверо получили ранения, трое из них сейчас находятся в критическом состоянии.

Правоохранители установили личность стрелка. Им оказался 22-летний молодой человек.

"Подозреваемый в причастности к инциденту в Университете Северной Каролины в Шарлотте идентифицирован как Тристан Эндрю Террелл, родившийся 6 июня 1996 года", – отмечается в сообщении источника.

Парень задержан и в настоящее время находится под стражей. Как рассказали в полиции, вскоре ему предъявят официальные обвинения.

Шеф полиции Шарлотта Джефф Бейкер заявил, что подозреваемый до этого не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По словам полицейского, наряд полиции прибыл в кампус университета "в течение считанных минут" после получения информации о стрельбе. После этого злоумышленника с пистолетом был схватили.

Напомним, недавно в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей ранены.

Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.

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