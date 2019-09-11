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В США перевернулся и загорелся поезд: видео

11 сентября, 14:41

Из-за дыма и запаха власти эвакуировали три школы города Сент-Луис

Крупная авария произошла на железной дороге в США. В штате Иллинойс сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд. Перевернулось не менее десяти цистерн с легковоспламеняющимся растворителем. Они мгновенно загорелись.

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Из-за дыма и запаха власти эвакуировали три школы города Сент-Луис. Очевидцы рассказали – черный дым был виден за десяток километров от железной дороги. Информации о пострадавших нет. Транспортная компания убеждает – дым не представляет большой угрозы здоровью людей.

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Ранее сообщалось, что в Баварии вблизи населенного пункта Фрайхунг произошло столкновение пассажирского поезда и военного тягача. В результате аварии погибли два человека. Четверо раненых были доставлены в больницу – их состояние тяжелое, однако угрозы для жизни нет. Реклама Как сообщается, авария произошла на железнодорожном переезде – поезд на скорости 100 км/ч протаранил грузовик, который находился на путях, протянув транспортное средство еще 300-400 метров. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись.

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Источник: Сегодня

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