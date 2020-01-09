В США планируют ограничить военные полномочия Трампа в отношении Ирана

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Законодатели Палаты представителей США проголосуют 9 января по резолюции, ограничивающей военные полномочия президента США Дональда Трампа по войне с Ираном.

Об этом сообщила спикер Нэнси Пелоси.

"Чтобы выполнить наш долг по обеспечению безопасности американского народа, Палата представителей выступит с резолюцией о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана. Эта резолюция, которую выдвинет конгрессмен Элисса Слоткин, поступит в комитет по регламенту и будет вынесена на обсуждение", – говорится в заявлении Пелоси.

Отмечается, что у членов Конгресса есть серьезные опасения по поводу решения администрации президента начать военные действия против Ирана и отсутствия у нее стратегии продвижения вперед.

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"На прошлой неделе администрация Трампа провела провокационный и непропорциональный военный авиаудар по высокопоставленным иранским военным чиновникам. Администрация приняла это решение, не посоветовавшись с Конгрессом. Эта акция поставила под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других лиц, рискуя вызвать серьезную эскалацию напряженности в отношениях с Ираном. С тех пор президент ясно дал понять, что у него нет последовательной стратегии по обеспечению безопасности американского народа, достижению деэскалации отношений с Ираном и обеспечению стабильности в регионе", – подчеркивает спикер.

Она добавляет, что Палата представителей также может в ближайшее время рассмотреть вопрос о принятии дополнительных законодательных актов для обеспечения безопасности США.

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"Администрация должна работать с Конгрессом, чтобы продвигать немедленную, эффективную стратегию деэскалации, которая предотвратит дальнейшее насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войны", – добавляет Пелоси.

Напомним, что 8 января в Пентагоне подтвердили, что Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль, на которых, кроме американских войск, дислоцированы также солдаты международной коалиции.

В то же время, по данным военного командования Ирака, в общей сложности Иран выпустил 22 ракеты: пять по базе Эрбиль и 17 – по Айн-аль-Асад, две из которых не разорвались.

Более подробно об иранской атаке и реакции США на случившееся вы можете узнать в специальной хронике "Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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