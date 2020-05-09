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В США планируют придумать новый пакет мер для стимуляции экономики из-за коронавируса

9 мая, 03:58

Елена Кузьмич

Президент США Дональд Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти 500 млрд долларов

В Вашингтоне Белый дом планирует начать работу с Палатой представителей Конгресса США по новому пакету стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения пандемии коронавируса, ведь безработица выросла до рекордного уровня 80-летней давности. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни.

"Мы намерены работать с Конгрессом и надеемся подойти к четвертой фазе пакета стимулирующих мер. Рассчитываем, что Палата представителей скоро соберется на заседание", — отметила Макинэни. Напомним, что Сенат Конгресса возобновил работу 4 мая после вынужденного перерыва, однако нижняя палата пока этого не сделала.

Президент США Дональд Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти 500 млрд долларов, направленном на преодоление последствий пандемии коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели 350 млрд долларов, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более 2 трлн долларов был принят в конце марта. До этого законодатели выделили американской администрации 8,3 млрд долларов для сдерживания пандемии.

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Ранее администрация США намеревалась включить в новый пакет помощи средства на развитие инфраструктуры.

Напомним, что количество работников в ресторанах США сократилось на 5,5 млн в апреле и почти на 500 тысяч — в марте 2020. Это больше, чем было потеряно рабочих мест за предыдущие 30 лет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США помощь коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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