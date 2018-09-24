В США под поездом рухнул мост: 20 вагонов слетели в реку

Опасные материалы в водоем или воздух не попали – поезд перевозил промышленный песок и соевое масло

В американском городе Альтон, штат Айова, сошел с рельсов грузовой поезд с промышленным песком и соевым маслом, направлявшийся из штата Миннесота в Небраску.

Инцидент произошел во время проезда через реку Флойд – мост под тяжестью поезда обрушился, в результате чего 37 вагонов из 95 сошли с колеи, причем 20 из них оказались в воде.

О пострадавших в результате случившегося не сообщается. Также сообщается, что никакие опасные материалы не попали в водоем и не были обнаружены в воздухе над Альтоном.

Основной причиной случившегося власти называют подтопление района – крушению предшествовали дожди, из-за которых река поднялась до рекордного высокого уровня.

Cтоит отметить, что в этом году это уже не первая авария с участием поезда в США.

Напомним, в конце августа в штате Техас поезд столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли два человека.

Ранее в марте в Пенсильвании произошло столкновение товарного поезда и грузового автомобиля, перевозившего соляную кислоту, в результате чего произошел разлив химвещества.

Кроме того, в декабре прошлого года с рельсов сошел поезд в штате Вашингтон, в результате чего один из вагонов упал на оживленную автомагистраль.