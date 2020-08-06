В США подростки с автоматом вломились в поместье Трампа: что произошло

Они понятия не имели, где оказались

Трое подростков задержаны за проникновение с полуавтоматическим оружием на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, что в штате Флорида). Об этом сообщил The Miami Herald официальный представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник.

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По его словам, инцидент произошел 31 июля. Трое 15-летних мальчиков при приближении полицейского пустились в бегство на автомобиле. Дальше подростки остановились, покинули автомобиль и перелезли через ограду Мар-а-Лаго, где хотели спрятаться.

"Они понятия не имели, где оказались", — заметил Огродник. По его словам, местная прокуратура решает, как поступить с подростками. Они утверждают, что найденный у них в рюкзаке автомат им не принадлежал и был найден случайно.

Напомним, что это не первый подобный инцидент в Мар-а-Лаго. В ноябре 2019 года федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к восьми месяцам тюремного заключения гражданку Китая за незаконное проникновение на территорию поместья Трампа, а также предоставление заведомо ложной информации сотрудникам Секретной службы США. Инцидент имел место в конце марта 2019 года. Китаянка Чжан Юйцзин смогла попасть на территорию Мар-а-Лаго, убедив охрану в том, что является родственницей одного из членов одноименного закрытого клуба.

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Напомним, ранее в заграждение Белого дома врезался автомобиль. В момент инцидента Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

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