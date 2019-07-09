В США показали "автомобили будущего"
Над моделями машин работали дизайнеры, не связанные с автомобилестроением
В Лос-Анджелесе открылась выставка футуристических машин, на которой можно увидеть необычные автомобили, которые словно сошли с обложек комиксов или попали к нам из будущего.
В выставочных залах приглушен свет. Создана загадочная атмосфера, которая как нельзя лучше усиливает особенность этих изысканных транспортных средств.
Здесь представлены минималистические черные машины без окон и дверей, мотоциклы, помещенные в металлические коробки-панцири, и гигантские квадроциклы-кабриолеты, от которых невозможно отвести взгляд.
"На этой выставке мы хотели показать, как пересекаются мода, технология, дизайн автомобилей. Это очень необычная выставка. Мы показываем машины, которые не похожи на себя", – объясняет директор выставки Брайан Стивенс.
Таких транспортных средств мир еще не видел. Их создали далекие от автоиндустрии дизайнеры. Эти машины, мотоциклы и квадроциклы – сплошной полет фантазии.
"Мы нарушители. Мы ломаем правила. Игнорируем их. Иногда мы их даже и не знаем, поэтому и не догадываемся, что именно мы разрушаем", – говорит дизайнер обуви Рем Ди Кулхаас.
И хотя на первый взгляд все представленные здесь машины – всего лишь модели, на самом деле все они на ходу. Футуристические транспортные средства сделаны на основе спорткаров и скоростных мотоциклов. Выставка в Лос-Анджелесе будет открыта до марта следующего года.
Напомним, что ранее в этом году в Беларуси создали три модели электрокаров - ученые разработали электромобиль на базе Geely, небольшой электрогрузовик и минивэн.
Мы также писали о "летающей машине" BlackFly, которую создала калифорнийская компания Opener - у нее нет колес, но есть восемь пропеллеров, благодаря которым она может вертикально взлетать и садиться.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В США показали "автомобили будущего"". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Uber и Toyota заключили крупную сделку по автомобилям-"беспилотникам"
Технологии интегрируют в японские авто, которые поступят в распоряжение сервиса такси
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль
Концепт способен идентифицировать владельца и приветствоваться его анимацией