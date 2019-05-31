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В США показали интерьер самолета Судного дня

31 мая, 19:21

Воздушное судно потребуется в случае ядерного удара и готово к полету 24 часа в сутки и семь дней в неделю

E-4B. Фото: CNBC
E-4B. Фото: CNBC.

В США журналисты показали изнутри самолет E-4B предназначенный для высшего политического и военного руководства США. Он оборудован 60 спутниковыми тарелками и антеннами для связи со всеми мировыми устройствами, сообщает телеканал CNBC.

По словам члена экипажа одного из бортов, такие воздушные судна представляют собой "резервный Пентагон".

"Один из таких самолетов всегда готов к полету 24 часа в сутки и семь дней в неделю", — отметил он.

E-4B разработан на базе Boeing 747, эксплуатируется с 1980 года. В настоящее время в ВВС США 4 таких самолета. Они базируются на авиабазе Оффатт в штате Небраска.

На борту самолета есть 18 кроватей, шесть ванных, кухня, конференц-зал, рабочие места и кабинет для руководства минобороны США.

Он может обслуживать экипаж до 112 человек, при этом другие характеристики самолета засекречены.

Напомним, Boeing не хочет обучать пилотов модели 737 на тренажерах. Обновленный курс подготовки пилотов подразумевает обучение с помощью занятий на компьютере.

Ранее в США разбился штурмовик морской пехоты, есть потерпевшие. Летчик успел катапультироваться.

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Тег самолет, интерьер, Boeing

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Корреспондент

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