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В США показали, как будет выглядеть их база на Луне (видео)

10 апреля, 21:02

Сергей Пономаренко

На спутник Земли планируют высадить астронавтов

США намерены всерьез исследовать Луну и даже добывать там ресурсы.

Президент США Дональд Трамп уже поставил ученым задачу обеспечить пребывание людей на Луне.

Космическое агентство НАСА обнародовало видео вероятной базы. Ее хотят построить у Южного Полюса Луны. Когда именно – не уточняется. Однако известно: это часть очередного проекта по высадке людей на Луну,которую предварительно планировали на 2024 год.

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США намерены потратить более 3 млрд долларов на разработку лунного посадочного модуля. Новая американская программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов.

Первый из них предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он был запланирован на вторую половину 2020 года.

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Второй этап – облет Луны на корабле с экипажем на борту – намечен на 2022 год.

На третьем этапе миссии NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу, ориентировочно, в середине 2030-х годов.

Напомним, что ранее NASA представило новые скафандры для высадки на Луну.

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США NASA космос Луна космонавтика астронавты космонавты полет

Источник: Сегодня

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