В США показали вертолет, который отправится на Марс

Сегодня, 01:05

Беспилотный дрон способен летать в атмосфере другого небесного тела

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

В NASA сообщили о запуске марсианского автономного вертолета в рамках миссии на Марс, назначенной на 2020 год. Этот дрон станет первым аппаратом, который может летать в атмосфере других небесных тел. Об этом сообщает издание Science Alert.

Учитывая факт, что атмосфера Марса очень разрежена, для создания подъемной силы, лопасти робота должны вращаться со скоростью три тысячи оборотов в минуту. Это позволит дрону проводить геологическую разведку местности, искать следы жизни и выявлять потенциальные угрозы для жизни астронавтов, которые в будущем высадятся на поверхность планеты.

Экспериментальный беспилотный дрон станет первым бортовым летательным аппаратом, который будет летать в атмосфере Марса, кроме посадочных аппаратов, которые доставляли наземные роверы. 

Напомним, ученые и инженеры из Исследовательского центра NASA имени Гленна завершили тесты портативного ядерного реактора мощностью в 10 киловатт, пригодного для использования в космосе или на других планетах.

Также стартап-компания Orion Span недавно объявила, что планирует запустить отель класса люкс под названием Aurora Station на орбиту в 2021 году, а спустя год, в 2022 году, уже принимать гостей.
NASA, вертолет, дрон, Марс

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