В США полеты Boeing 737 возобновятся позже из-за проверок прошлых поколений лайнера

Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев

Фото: AFP

Возвращение в эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max( займет больше времени из-за необходимости проверки предыдущих моделей лайнеров семейства 737. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.

По данным издания, Федеральное авиационное управление США не подвергает сомнению безопасность предыдущих поколений Boeing 737, однако, по мнению авиарегулятора, необходима тщательная проверка процедур, к которым прибегают их пилоты в чрезвычайных ситуациях. Газета подчеркивает, что это необходимо для того, чтобы удостовериться в полной безопасности эксплуатации 737 MAX, полеты которых были прерваны после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев.

СМИ уточняет, что помимо сертификации обновленного программного обеспечения, подготовленного корпорацией Boeing, ФАУ намерена настоять на введении изменений в подготовке пилотов к эксплуатации лайнеров. Речь идет об экипажах самолетов всего семейства 737.

Точная дата возвращения Boeing 737 в эксплуатацию все же еще не определена. Соответствующая информация была озвучена представителями Федерального управления гражданской авиации США в ходе неформального брифинга в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации в Монреале в четверг.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

Напомним, ранее корпорация Boeing признала наличие сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Авиакатастрофа в Индонезии произошла 29 октября 2018 года. Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек. А 10 марта самолет этой же модификации упал в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек.

А в начале мая 2019 года в США самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку. На борту было 136 человек.

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