Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США полеты Boeing 737 возобновятся позже из-за проверок прошлых поколений лайнера

25 мая, 01:25

Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев

Фото: AFP

Возвращение в эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max( займет больше времени из-за необходимости проверки предыдущих моделей лайнеров семейства 737. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.

По данным издания, Федеральное авиационное управление США не подвергает сомнению безопасность предыдущих поколений Boeing 737, однако, по мнению авиарегулятора, необходима тщательная проверка процедур, к которым прибегают их пилоты в чрезвычайных ситуациях. Газета подчеркивает, что это необходимо для того, чтобы удостовериться в полной безопасности эксплуатации 737 MAX, полеты которых были прерваны после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев.

СМИ уточняет, что помимо сертификации обновленного программного обеспечения, подготовленного корпорацией Boeing, ФАУ намерена настоять на введении изменений в подготовке пилотов к эксплуатации лайнеров. Речь идет об экипажах самолетов всего семейства 737.

Точная дата возвращения Boeing 737 в эксплуатацию все же еще не определена. Соответствующая информация была озвучена представителями Федерального управления гражданской авиации США в ходе неформального брифинга в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации в Монреале в четверг.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.


Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

Напомним, ранее корпорация Boeing признала наличие сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Авиакатастрофа в Индонезии произошла 29 октября 2018 года. Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек. А 10 марта самолет этой же модификации упал в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек. 

А в начале мая 2019 года в США самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку. На борту было 136 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, крушение, самолет, Boeing

Вы сейчас просматриваете новость " В США полеты Boeing 737 возобновятся позже из-за проверок прошлых поколений лайнера". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авиакатастрофа Boeing в Эфиопии: на компанию подали в суд на 276 млн долларов

23 мая, 14:29

Француженка Надеж Дюбуа-Сес обвиняет авиастроительную компанию в корпоративной жадности

В гражданской авиации США не могут назвать дату возвращения Boeing 737 в эксплуатацию

23 мая, 04:07

ФАУ не собирается спешить с предоставлением разрешения на полеты Boeing 737 MAX

Прилетит ли Boeing к нам: как договоренность с американской компанией повлияет на украинскую авиацию

18 мая, 07:00

Нам нужна модернизация самолетов, а американцам — замена российских ракетных двигателей

Причиной крушения Boeing 737 на Кубе в мае 2018 года назвали ошибку пилотов

17 мая, 01:04

В состав комиссии по расследованию входят представители трех стран

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

Гройсман заявил об отставке

Желатин вместо мази: нетрадиционная помощь поврежденным суставам

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Венгрия'08: Тадаши Ямашина не смог сдержать слёз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Пенсионный фонд уходит в онлайн

23 мая, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

23 мая, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Как мужчины убивают своих жен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь