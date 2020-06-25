В США полицейская технология распознавания лиц впервые дала сбой: что произошло

В США технология распознавания дала сбой, а полицейские арестовали невиновного мужчину.

Реклама

Об этом сообщается в жалобе Американского союза гражданских свобод (ACLU. – Ред), которую подали на местный департамент полиции.

В начале этого года полиция Детройта арестовала Роберта Уильямса – темнокожего мужчину, живущего в пригороде Детройта, – перед его женой и двумя маленькими дочерьми в возрасте 2 и 5 лет. Роберта заперли на почти на 30 часов.

Программное обеспечение для распознавания лиц, принадлежащее полиции штата Мичиган, сообщило полицейским, что Роберт Уильямс был вором, за которым они охотились.

Была только одна проблема: технология распознавания лиц не может отличить чернокожих. Это касается и Роберта Уильямса, единственное, что общего с подозреваемым, которого поймали на видеонаблюдении в часовом магазине, состоит в том, что они оба чернокожие мужчины с крупным весом.

Реклама

После ночевки в тесной и грязной камере Роберт увидел изображение слежки. Во время допроса Роберта офицер указал на изображение и спросил, есть ли он на фотографии. Роберт сказал, что это не так, поместил изображение рядом с его лицом и сказал: "Надеюсь, вы все-таки не думаете, что все чернокожие выглядят одинаково".

Один офицер ответил: "Компьютер, должно быть, ошибся". Роберт находился под стражей еще несколько часов, прежде чем наконец был выпущен на свободу. Обвинения были сняты.

/ Фото: aclu.org В тренде "Никто не приедет": политолог дал неутешительный прогноз "параду Путина"

Из-за этого инцидента ACLU Мичигана подает жалобу на полицию Детройта из-за морального ущерба

Реклама

"Я никогда не думал, что мне придется объяснять моим дочерям, почему папу арестовали. Как объяснить двум маленьким девочкам, что компьютер ошибся, но полиция все равно его слушала?" – резюмировал этот случай Роберт.

Заметим, что другая ситуация с темнокожим и полицейскими стала причиной беспорядков в США.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе в штате Миннесота. Полицейский несколько минут давил на шею задержанного Флойда коленом, несмотря на его жалобы на невозможность дышать. Впоследствии Флойд скончался, видео его задержания попало в интернет и вызвало массовые акции протеста против неравноправия сначала в США, а затем и во всем мире.

Напомним, что студент в США требует от Apple 1 млрд долларов за сбой системы распознавания лиц.

Добавим, что в Киеве появятся видеокамеры для измерения температуры и распознавания лиц.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама