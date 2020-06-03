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В США полицейский, подозреваемый в убийстве темнокожего, может загреметь за решетку на несколько десятков лет

3 июня, 23:52

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве второй степени

Генпрокуратура штата Миннесота в США предъявила обвинения в убийстве и подстрекательстве к убийству бывшим полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который потом умер в больнице. Об этом информирует CNN со ссылкой на судебные материалы, оказавшиеся в ее распоряжении.

Экс-полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве второй степени. Его бывшие коллеги Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени.

Ранее Шовину были предъявлены обвинения в убийстве третьей степени, то есть непредумышленном убийстве, однако они были переквалифицированы на более серьезные. Под убийством второй степени в Миннесоте подразумевается непредумышленное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана. Наказание за это может составить до 40 лет тюрьмы. А пособничество и подстрекательство к убийству или непредумышленному убийству может грозить аналогичным наказанием.

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Напомним, что в Миннесоте и во многих других штатах проходят массовые протесты и беспорядки после смерти Флойда. Он умер в больнице, куда был доставлен после задержания 25 мая Шовином и его коллегами. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

Ранее из-за мародерства в столицу США перебросили 1,6 тысячи военных.

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США протесты убийство обвинения полицейский

Источник: ТАСС

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