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В США полиция призвала не смывать наркотики в унитаз, чтобы не создать аллигаторов под метамфетаминами

17 июля, 03:37

Представители органов здравоохранения добавили, что смытые в унитаз наркотики могут в итоге попасть питьевую воду

Фото: pexels.com

Полиция города Лоретто, штат Теннесси, призвала местных жителей не смывать наркотики в унитаз, поскольку это может превратить аллигаторов в "метгаторов", сообщает Associated Press.

В полиции пояснили, что наркотики через канализацию попадают в водоемы, где обитают гуси и утки. "Мы даже представить боимся, что они (птицы – ред) могут сделать под метом (метамфетамином – ред)", – говорится в заявлении. Они также выразили опасение, что если течение унесет вещество достаточно далеко, то в реке Теннесси могут завестись "метгаторы".

Соответствующее предупреждение полицейские опубликовали после того, как мужчина при аресте попытался избавиться от наркотиков, смыв их в унитаз. Они отметили, что в последние недели животных под воздействием наркотиков "было достаточно и без нашей помощи".

Представители органов здравоохранения добавили, что смытые в унитаз наркотики могут в итоге попасть питьевую воду.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. 

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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Тег США, полиция, наркотик, метамфетамин

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Источник:

ТАСС

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