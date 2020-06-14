В США полиция убила еще одного афроамериканца, вспыхнули новые протесты: фото и видео с места событий

В последнее время США утопает в протестах из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, а теперь произошла еще одна трагедия, но уже в Атланте. Полицейские застрелили темнокожего мужчину, что уже повлекло за собой последствия – люди в знак протеста подожгли ресторан.
Об этом сообщает Reuters.
В субботу протестующие перекрыли главную магистраль в Атланте и сожгли один из ресторанов, возле которого полиция в пятницу вечером, 12 июня, застрелила темнокожего мужчину, 27-летнего Рэйшарда Брукса. Стало известно, что он заснул а автомобиле заблокировав парковку ресторана. Когда полицейские попытались арестовать его, он оказал сопротивление и пытался бежать, выхватив у полицейского электрошокер. На камере видеонаблюдения можно увидеть, как полицейский вдогонку стреляет в Брукса, тот от полученных ранений скончался на месте.
Журналист Остап Яриш пишет в Twitter, что разъяренные демонстранты в Атланте вышли на улицы – они перекрыли трассу, а вечером разбили и подожгли ресторан, на парковке которого случилось убийство.
Сейчас двух полицейских, которые принимали участие в задержании Брукса, отстранили от работы. Адвокат семьи погибшего настаивает, что они не должны были использовать огнестрельное оружие против электрошокера. В свою очередь начальница полиции Атланты на фоне всего этого подала в отставку.
Как сообщали новости "Сегодня", Америка еще не может прийти в себя после масштабных протестов из-за убийства Джорджа Флойда при задержании белыми полицейскими в Миннеаполисе. Люди громили в городах все, что попадалось под руки, удивляли масштабы мародерства, были жесткие стычки с полицией. Потом на улицы подтянули Нацгвардию. В результате четверых полицейских отстранили от исполнения обязанностей и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.
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