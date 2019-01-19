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В США попали сотни мигрантов через подкоп на границе

Сегодня, 02:27

Нарушители вырыли семь подкопов под стальной стеной

Фото: AFP
В США попали сотни мигрантов через подкоп на границе //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/26e/804/5c426e80448c5.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/26e/804/5c426e80448c5.jpg США Нарушители вырыли семь подкопов под стальной стеной

На этой неделе на территорию США через подкопы под стеной на границе с Мексикой попало 376 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил в пятницу американский центральный телеканал ABC News со ссылкой на Службу пограничного и таможенного контроля США.

"Самая большая группа беженцев, которая когда-либо пересекала границу США, проникла (на американскую территорию – ред.) через туннели под пограничной стеной недалеко от города Сан-Луис, штат Аризона, добровольно направившись в сторону постов пограничной и таможенной охраны", – отмечается в сообщении.

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По официальным данным, на американскую территорию попали 376 человек, из которых 179 – дети. Часть из детей была без родителей. Нарушители вырыли семь подкопов под стальной стеной.

В то же время, сообщается, что общее количество несанкционированных пересечений сократилось с момента пика в 2001 году, когда было арестовано около 1,6 млн человек.

Ранее Трамп заявил, что стена, которую США намерены построить на границе с Мексикой, чтобы препятствовать проникновению на свою территорию нелегальных мигрантов, будет из стали.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.

Мексика, США, граница, мигранты, стена, стена Трампа

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