В США посчитали, сколько Китай "должен" заплатить миру за коронавирус

Майкл Помпео заявил, что сейчас вклад Китая в борьбу с вирусом – «ничтожный»

Китай, с которого началась пандемия COVID-19, должен вложить в борьбу с коронавирусом более $9 трлн. Об этом в ходе брифинга заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, "вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожный, если сравнить с той ценой, которую из-за них заплатил мир" . При этом, в озвученную Помпео сумму входят не только потери жителей США.

"В эту цену входят 90 тысяч жизней американцев, более 36 миллионов американцев, лишившихся работы, начиная с марта, и 300 тысяч смертей во всем мире", – заявил госсекретарь США.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил: существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп, когда для этого наступит подходящий момент, примет решение, каким образом добиться от Китая компенсаций за пандемию коронавируса COVID-19.

Тем временем, власти Китая заявляют, что в течение двух лет будет предоставлять пострадавшим от коронавируса COVID-19 странам помощь в размере 2 млрд долларов. В первую очередь, поддержка коснется развивающихся стран.Также Китай заявил, что поддержит создание комиссии под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки "глобального ответа" на коронавирус, но после "окончания эпидемии". Так Пекин отреагировал на давление Запада, особенно со стороны США и Австралии, по расследованию вспышки в Китае в конце прошлого года.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств искусственного создания COVID-19 в лаборатории в Китае на данный момент нет.

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