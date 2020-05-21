В США после ливней прорвало две дамбы: тысячи человек эвакуируют (фото, видео)

Во вторник, 19 мая, власти штата Мичиган, где ранее прошла крупнейшая акция протеста против карантина, эвакуируют около 10 тыс. жителей города Мидленд после того, как проливные дожди привели к прорыву двух дамб на реке Титтабаваси. Ударом стихии затронуты около 3,5 тыс. домов. Губернатор Мичигана Гретчен Уитмер вечером во вторник объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в округе Мидленд.

Об этом сообщает в среду телекомпания СNN.

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По словам местных властей, наводнение может оказаться наиболее масштабным в истории округа.

"Предыдущее большое наводнение в 1986 году можно было назвать самым серьезным за 100 лет, но нынешнее — самое большое за 500 лет", — отметил на пресс-конференции в ночь на среду мэр города Мидленд Брэд Кэй.

Для помощи в эвакуации туда направлены силы Национальной гвардии.

Метеорологи уже предупредили об угрозе наводнения в районах вблизи реки Титтабавассе. В некоторых частях округа Мидланд, что в 209 км от Детройта, уровень воды может подняться до отметки 2,7 метра, сообщает BBC.

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Отмечается, что одна из дамб, которая была построена в 1924 году, была признана в неудовлетворительном состоянии в 2018 году. В то же время, состояние другой дамбы, построенной в 1925 году, признано удовлетворительным.

Ожидается, что сегодня в Мичиган прибудет президент США Дональд Трамп. Он посетит завод, на котором изготавливаются аппараты искусственной вентиляции легких.

Уитмер также указала на то, что ситуация усугубляется продолжением эпидемии коронавируса в штате и посоветовала переждать наводнение у родственников. Тем же, кто будет вынужден остаться в специально организованных временных убежищах, губернатор настоятельно рекомендовала носить маски.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,51 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 91,1 тыс. человек.

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Кроме того, Соединенные Штаты Америки, Канада и Мексика продлили запрет на трансграничные поездки еще на 30 дней, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, что почти все штаты США подготовили планы по возобновлению работы экономики.

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