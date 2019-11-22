В США самолет с сотнями людей загорелся после взлета: видео

Языки пламени, которые вырывались из двигателя, вызвали панику на борту - пассажиры кричали и плакали

Реклама

Видео: twitter.com/WillCarr

В США произошла очередная авария с устаревшими Boeing 777, у одного из которых этим летом при взлете отпала деталь крыла.

Новый инцидент произошел днем 21 ноября (по местному времени) с рейсом PR113 авиакомпании Philippine Airlines, сообщает телеканал CBS.

После вылета из международного аэропорта Лос-Анджелеса в направлении Манилы у самолета Boeing 777-330ER загорелся двигатель, после чего пилот экстренно посадил воздушное судно.

Как утверждают пассажиры, вскоре после того, как лайнер оторвался от земли, они услышали четыре мощных взрыва, а также взорвался и загорелся правый двигатель.

И хотя в аэропорту утверждают, что при посадке пламени не было, на снятых кадрах видно, как из правой турбины валит дым и вырывается огонь.

Случившееся вызвало панику: некоторые из 347 пассажиров начали кричать, а другие – плакать. Впрочем, в результате инцидента никто не пострадал.

После экстренной посадки пассажиров пересадили на другой рейс.

В Philippine Airlines поблагодарили экипаж за проявленный профессионализм, назвав причиной аварии "техническую ошибку".

Напомним, в мае на военной базе ВМС США в штате Флорида произошла другая авария с самолетом – во время посадки прибывший с военной базы Гуантанамо Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке.

А 21 ноября из-за сильного ветра в Одесском аэропорту произошло жесткое приземление самолета Turkish Airlines, который летел из Стамбула в Одессу. Во время посадки у самолета подломилась передняя стойка шасси.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама