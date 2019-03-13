В США потерпел крушение самолет: есть погибший

Двухмоторный самолет упал на жилой дом

Фото: из открытых источников.

В США потерпел крушение самолет: есть погибший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/320/5fc/5c83205fc8db9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/320/5fc/5c83205fc8db9.jpg 2019-03-13T08:40:00+02:00 США Двухмоторный самолет упал на жилой дом

В американском штате Огайо потерпел крушение двухмоторный самолет, в результате которого погиб пилот. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на местную пожарную службу.

Крушение произошло около американского городка Мадейра. Самолет Piper упал на жилой дом. В здании, на который упало воздушное судно, никто не пострадал. На данный момент спасатели не знают, сколько человек находилось на борту самолета. Сотрудников Федерального авиационного управления США направили на место катастрофы. Все обстоятельства и причины крушения выясняются.

Напомним, не так давно в Форт-Лодердейле, что на юге Флориды, легкомоторный самолет врезался в жилой небоскреб, в результате аварии погиб пилот. Пилот был единственным человеком на борту.

Кроме того, ранее в американском штате Флорида в результате крушения легкого самолета погибли пятеро человек. Двухмоторный самолет Piper PA-23-250 вылетел из международного аэропорта Тампа днем 8 марта, а через некоторое время упал в озеро.

Также мы писали, что в Непале в горах разбился вертолет с министром. Местные жители слышали звук взрыва и видели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.