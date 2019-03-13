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В США потерпел крушение самолет: есть погибший

Сегодня, 08:40

Двухмоторный самолет упал на жилой дом

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.
В США потерпел крушение самолет: есть погибший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/320/5fc/5c83205fc8db9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/320/5fc/5c83205fc8db9.jpg США Двухмоторный самолет упал на жилой дом

В американском штате Огайо потерпел крушение двухмоторный самолет, в результате которого погиб пилот. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на местную пожарную службу.

Крушение произошло около американского городка Мадейра. Самолет Piper упал на жилой дом. В здании, на который упало воздушное судно, никто не пострадал. На данный момент спасатели не знают, сколько человек находилось на борту самолета. Сотрудников Федерального авиационного управления США направили на место катастрофы. Все обстоятельства и причины крушения выясняются.

Напомним, не так давно в Форт-Лодердейле, что на юге Флориды, легкомоторный самолет врезался в жилой небоскреб, в результате аварии погиб пилот. Пилот был единственным человеком на борту.

Кроме того, ранее в американском штате Флорида в результате крушения легкого самолета погибли пятеро человек. Двухмоторный самолет Piper PA-23-250 вылетел из международного аэропорта Тампа днем 8 марта, а через некоторое время упал в озеро.

Также мы писали, что в Непале в горах разбился вертолет с министром. Местные жители слышали звук взрыва и видели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения.

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Тег США, крушение, самолет, погибший, жилой дом, огайо

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Источник:

ТАСС

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