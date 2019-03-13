В США потерпел крушение самолет: есть погибший
Двухмоторный самолет упал на жилой дом
В американском штате Огайо потерпел крушение двухмоторный самолет, в результате которого погиб пилот. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на местную пожарную службу.
Крушение произошло около американского городка Мадейра. Самолет Piper упал на жилой дом. В здании, на который упало воздушное судно, никто не пострадал. На данный момент спасатели не знают, сколько человек находилось на борту самолета. Сотрудников Федерального авиационного управления США направили на место катастрофы. Все обстоятельства и причины крушения выясняются.
Напомним, не так давно в Форт-Лодердейле, что на юге Флориды, легкомоторный самолет врезался в жилой небоскреб, в результате аварии погиб пилот. Пилот был единственным человеком на борту.
Кроме того, ранее в американском штате Флорида в результате крушения легкого самолета погибли пятеро человек. Двухмоторный самолет Piper PA-23-250 вылетел из международного аэропорта Тампа днем 8 марта, а через некоторое время упал в озеро.
Также мы писали, что в Непале в горах разбился вертолет с министром. Местные жители слышали звук взрыва и видели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения.
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