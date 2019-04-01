В США потерпел крушение вертолет морских пехотинцев, двое погибших
Морпехи выполняли тренировочный полет на вертолете AH-1Z Viper
В Соединенных Штатах Америки возле города Юма, расположенном в штате Аризона, разбился вертолет морских пехотинцев.
В результате крушения погибли двое пилотов, передает CNN.
Как отмечает издание, морпехи выполняли тренировочный полет на вертолете AH-1Z Viper, когда около 20:45 по местному времени их воздушное судно разбилось.
В Корпусе морской пехоты США заявили, что причина крушения в настоящее время выясняется. Имена погибших станут известны спустя 24 часа после оповещения ближайших родственников морских пехотинцев о трагедии.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 Минобороны Казахстана потерпел крушение 27 марта в Жалагашском районе 27 марта. Машина упала и полностью сгорела.
Как сообщили в министерстве обороны республики, погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.
А в России у вертолета при посадке отломился хвост. Авария с вертолетом авиакомпании "Ямал" в селе Нори едва не стоила жизни 22 пассажирам и трем членам экипажа.
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