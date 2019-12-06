В США потерпел крушение вертолет Нацгвардии

Все подразделения Сент-Клауда были вызваны для реагирования на инцидент

/ Фото: Wikipedia

Вертолет Национальной гвардии Миннесоты UH-60 Black Hawk потерпел крушение к югу от американского города Сент-Клауд.

Об этом сообщает The St. Cloud Times.

Согласно информации издания, вертолет был обнаружен государственным патрулем штата Миннесота недалеко от Жемчужного озера.

По данным экстренных служб, вертолет вылетел из Сент-Клауда и через девять минут после взлета исчез с радаров.

Как сообщили в Национальной гвардии Миннесоты, на борту вертолета находились три человека.

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Все подразделения Сент-Клауда были вызваны для реагирования на инцидент.

По данным экстренных служб, правоохранительные органы работали над тем, чтобы установить местонахождение мобильных телефонов пассажиров в попытке найти вертолет.

Тем временем губернатор штата Тим Уолз отменил церемонию зажжения рождественской ели. По словам его представителя, губернатор находится в контакте с Нацгвардией и следит за развитием событий.

Потом в Нацгвардии сообщили печальное известие.

"Мы можем подтвердить, что вертолет UH-60 Black Hawk Национальной гвардии Миннесоты упал к югу от Сент-Клауда. На место прибыли представители властей", — говорится в тексте.

Напомним, в Украине сейчас идет расследование дела, связанного с крушением вертолета. Так, вечером 21 октября в Оржицком районе Полтавской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находился экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой. Полиция открыла уголовное производство.

Как стало известно, Кутовой сам пилотировал вертолет: по словам вице-премьера Украины Павла Розенко, у Кутового была лицензия пилота, и это был не первый его полет.

Также недавно в Южной Корее вертолет упал в море. На момент крушения на борту вертолета находились двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей.

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