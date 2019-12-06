Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

В США потерпел крушение вертолет Нацгвардии

6 декабря, 01:39

Все подразделения Сент-Клауда были вызваны для реагирования на инцидент

/ Фото: Wikipedia

Вертолет Национальной гвардии Миннесоты UH-60 Black Hawk потерпел крушение к югу от американского города Сент-Клауд.

Об этом сообщает The St. Cloud Times.

Согласно информации издания, вертолет был обнаружен государственным патрулем штата Миннесота недалеко от Жемчужного озера.

По данным экстренных служб, вертолет вылетел из Сент-Клауда и через девять минут после взлета исчез с радаров.

Как сообщили в Национальной гвардии Миннесоты, на борту вертолета находились три человека.

Реклама

Все подразделения Сент-Клауда были вызваны для реагирования на инцидент.

По данным экстренных служб, правоохранительные органы работали над тем, чтобы установить местонахождение мобильных телефонов пассажиров в попытке найти вертолет.

В тренде
Медведев вдруг вспомнил Зеленского и "оголтелый национализм"
Дмитрий Медведев

Тем временем губернатор штата Тим Уолз отменил церемонию зажжения рождественской ели. По словам его представителя, губернатор находится в контакте с Нацгвардией и следит за развитием событий.

Потом в Нацгвардии сообщили печальное известие.

"Мы можем подтвердить, что вертолет UH-60 Black Hawk Национальной гвардии Миннесоты упал к югу от Сент-Клауда. На место прибыли представители властей", — говорится в тексте.

Напомним, в Украине сейчас идет расследование дела, связанного с крушением вертолета. Так, вечером 21 октября в Оржицком районе Полтавской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находился экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой. Полиция открыла уголовное производство.

Как стало известно, Кутовой сам пилотировал вертолет: по словам вице-премьера Украины Павла Розенко, у Кутового была лицензия пилота, и это был не первый его полет.

Также недавно в Южной Корее вертолет упал в море. На момент крушения на борту вертолета находились двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США катастрофа спасатели вертолет нацгвардия

Источники: Интерфакс , ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видео
Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видеоFun
США задержали в Оманском заливе судно с иранским оружием
США задержали в Оманском заливе судно с иранским оружиемСША
"Неудачный фотошоп": Трамп озадачил сеть своим новым фотоFun
Разработанные в России мобильные приложения представляют потенциальную угрозу – ФБР
Разработанные в России мобильные приложения представляют потенциальную угрозу – ФБРСША
Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона по России раскалывают Альянс
Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона по России раскалывают АльянсЕвросоюз
На 1000% – Россия: американский сенатор сделал заявление о вмешательстве в выборы
На 1000% – Россия: американский сенатор сделал заявление о вмешательстве в выборыСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...