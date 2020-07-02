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В США потребовали ввести санкции против Путина

2 июля, 13:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Один из высокопоставленных демократов в Сенате рассказал, кого еще нужно наказать в России

После того как в Конгрессе США призвали немедленно ввести санкции против России из-за информации о возможной причастности Москвы к нападениям на американских военных в Афганистане, сенатор Боб Менендес призвал принять меры против президента РФ Владимира Путина, его ближайшего окружения и олигархов.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

Боб Менендес – наиболее высокопоставленный демократ в сенатском Комитете по международным отношениям. Он потребовал от администрации Трампа ввести финансовые санкции в отношении российского президента Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и других чиновников из ближайшего окружения хозяина Кремля, которые, по словам сенатора, имеют отношение к операции с возможными выплатами талибам за убийство американских военных в Афганистане.

Американский политик хочет включить положение о новых санкциях в ежегодный законопроект о расходах на оборону (NDAA), обсуждение которого ведется на этой неделе в Сенате. Помимо замораживания финансовых активов и запрета на выдачу виз Путину, Шойгу и другим российским чиновникам, сенатор также предложил ввести банковские ограничения для российских оборонных предприятий и расширить санкции против олигархов, входящих в окружение Путина.

"По мере того, как продолжают появляться подробности этой отвратительной российской кампании, Дональд Трамп еще раз доказал, что он неспособен защитить наши войска и нашу страну. Конгресс должен снова встать на защиту нашего народа и наших институтов от кремлевской агрессии. Обсуждение NDAA не может продвигаться без рассмотрения этой поправки", – заявил Менендес.

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Как сообщали новости "Сегодня", авторитетные американские издания The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщили недавно, что россияне предлагали талибам деньги за убийства военных из США. При этом неизвестно, выполнили ли боевики свою часть сделки.

Со своей стороны в Конгрессе США отреагировали на новость о проплате Россией "охоты" на американских военных. Теперь конгрессмены хотят заслушать отчет Министерства обороны США.

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Афганистан США санкции Владимир Путин менендес

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