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В США появились комары-убийцы: видео

17 сентября, 16:51

Врачи говорят, комары - носители вируса восточного лошадиного энцефаломиелита

Два человека погибли в США после укусов инфицированных комаров. Десятки людей заражены.

Врачи говорят, комары – носители вируса восточного лошадиного энцефаломиелита. Этот вирус убивает животных. А попадая в организм человека, приводит к нарушениям в работе головного мозга.

Болезнь неизлечима – после заражения нужно постоянно принимать лекарства.

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По данным исследователей, треть людей, которые заражаются вирусом восточного лошадиного энцефаломиелита, умирают.

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Ранее сообщалось, что комаров нет в Исландии и на Фарерских островах, хотя в соседних странах эти мелкие и многочисленные кровопийцы чувствуют себя вполне вольготно. Что же их не пускает на эти "запрещенные территории"? Некоторые ученые утверждают, что виной всему океанический климат Исландии.

Но вот что думает по этому поводу энтомолог Эрлинг Олафссон: "Все это вздор, поскольку океанический климат наблюдается во многих странах, где комары спокойно живут и размножаются. И суровая зима тут не при чем, в российской Сибири еще более жуткие условия, а комаров – хоть отбавляй. Я бы предположил, что виной тому послужил особый химический состав почвы, а значит и воды Исландии. Но, подчеркиваю, это опять-таки мое мнение, которое вполне может быть ошибочным. Тем не менее, комары, которые могли быть занесены сюда даже ветром, почему-то не приживаются в Исландии. И это здорово!"

И хотя отсутствие комаров в этой стране остается величайшей природной загадкой, которую ученые так и не раскусили, туристы очень довольны таким положением дел, поскольку по Исландии и Фарерским островам можно путешествовать, не боясь этих маленьких кровососов, от которых не помогают никакие современные средства, в том числе и плотная одежда.

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США вирус комар

Источник: Сегодня

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