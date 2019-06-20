В США предлагают признать Россию спонсором терроризма

Сенатор Кори Гарднер подал в Конгресс законопроект, чтобы РФ оказалась в одном ряду с Ираном, КНДР и Сирией

Фото: Pixabay

В США хотят инициировать вопрос о признании России страной-спонсором терроризма. Попадание россиян в "черный список" повлечет и более жесткое наказания для Москвы.

Об этом заявил Сенатор-республиканец от Колорадо и член Хельсинкской Комиссии США Кори Гарднер, передает "Голос Америки".

По его словам, он намерен добиваться принятия закона в США, так как Россия в разных странах пользуется террором для достижения своих политических целей. Он повторно внес соответствующий законопроект в Конгресс и считает, что РФ соответствует определению "страна-спонсор терроризма".

"Посмотрите на то, что Россия сделала в последние годы – она предоставила помощь режиму Асада в Сирии в то время, как он убивает невинных людей, и сама стала причастна к этим убийствам, занималась отравлениями в Европе, фактически осуществив химическую атаку. Это режим, который пользуется террором для осуществления своих политических целей. Я думаю, что определение России как государства-спонсора терроризма пошлет сигнал по всему миру о том, что это режим, опирающийся на беззаконие, что он не останавливается перед нарушением основных норм международного права, и что Соединенные Штаты этого не потерпят. Я надеюсь, что мы проведем слушания по этому закону. Я ожидаю, что он встретит сопротивление, но по-прежнему уверен, что это важное дело, которое мы должны сделать", – сказал Гарднер.

Сенатор объяснил, что в случае признания России спонсором терроризма, это повлечет жесткие политические и экономические санкции, включающих контроль за экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, наложение финансовых и прочих ограничений.

Читайте также Дело о финансировании терроризма: в России рассказали о позиции в Гааге

Американский политик напомнил, что сейчас в "черном списке" США значатся Иран, Сирия, Судан и Северная Корея.

А тем временем Украины ведет свой "фронт" против РФ в данном направлении. В июне 2018 года Международный суд ООН сделал "сюрприз" Путину на День России – подал Меморандум по делу Украины против России за финансирование терроризма. Как заявлял на тот момент президент Петр Порошенко, доказательства и оценка Международного суда в отношении действий РФ поможет преодолеть ложь Кремля и не оставит возможности для заявлений в стиле "это не мы" и "нас там нет".

Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства, ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума проходит дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробней, в чем суть Меморандума и когда ждать решения суда ООН.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В США предлагают признать Россию спонсором терроризма". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"